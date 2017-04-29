美麻州眾議院通過友台案 支持我參與WHO等國際組織
2017-04-29 19:32
麻州眾議會在符合國際社會安全與利益的考量下，通過友台決議案，支持台灣參與世界衛生組織（WHO）及其他多項國際組織。（資料照，圖取自中央社）
〔即時新聞／綜合報導〕美國麻州眾議院通過多數黨領袖馬利安諾（Ronald Mariano）領銜提出的友台決議案，支持台灣參與世界衛生組織（WHO）及多項國際性組織，決議文中讚揚總統蔡英文堅守民主，提升台灣國際地位、改善台美關係，維持亞太區和平。
據《中央社》報導，由麻州重量級眾議員馬利安諾提出的友台案，獲多位議員連署，麻州眾議院於當地時間27日通過提案，決議文中讚揚蔡英文替台灣的付出，及台灣堅守民主的決心。
麻州眾議會在符合國際社會安全與利益的考量下，支持台灣參與世界衛生組織（WHO）、國際刑警組織（INTERPOL）、國際民航組織（ICAO）及聯合國氣候變化綱要公約（UNFCCC）等國際性組織，是繼羅德島、佛蒙特及新罕布夏州後，新英格蘭（New England）地區第4個通過類似友好決議或宣言的州眾議會。
早在1992年麻州與台灣即締結為姊妹關係，台、美互為第2及第10大貿易夥伴，台灣現為麻州在亞洲的第5大市場。
統計指出，2016年新英格蘭地區對台灣出口金額達10億美元，其中，麻州占了6億8700萬美元，決議文中強調，貿易投資協定（BIA）將有助於促進麻州對台灣的出口。
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