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公園阿北94狂 單槓玩到根本專業級

阿伯在做了好幾個迴旋動作後，最終更以腳稱槓，並乾淨俐落的完成下槓，讓周圍的民眾鼓掌叫好。（圖擷自推特）

2017-04-29  18:21

〔即時新聞／綜合報導〕又是一位高手在民間，有網友日前在公園目擊一名頗有年紀的阿伯，用極其矯健的身手在單槓做了好幾個迴旋動作，之後更架式十足的完成一個下槓的動作，讓看到的網友直呼，他以前根本是體操選手吧？

有日本網友近日在推特發文指出，在上野公園附近偶遇一名阿伯，雖然他看上去已頗有年紀，但只見他連助跑也不用就輕鬆的拉上單槓，之後更在前翻一圈後，又接連後翻4個迴旋，最終並以腳撐槓，乾淨俐落的完成下槓，讓一旁圍觀的民眾都拍手叫好。

這段影片近日引發許多網友熱議，許多網友在大讚阿伯的精采表現之餘，也紛紛直呼他之前根本是體操選手吧。

相關影片請見：

有日本網友日前在公園目擊一名頗有年紀的阿伯，用極其矯健的身手在單槓做了好幾個迴旋動作。（圖擷自推特）

PO文網友也貼出阿伯在玩單槓的其他畫面，讓其他網友大讚實在太專業。（圖擷自推特）

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相關關鍵字： 公園阿伯 單槓 阿伯 高手 高手在民間
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標題：公園阿北94狂 單槓玩到根本專業級


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