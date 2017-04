《韋氏大詞典》添新詞 「果粉」竟中槍...

《韋氏大詞典》日前添加新詞,用「sheeple」來形容盲目追求潮流者。(圖擷取自《赫芬頓郵報》)

2017-04-29 17:26

〔即時新聞/綜合報導〕許多知名品牌只要一推出新產品,往往都會吸引大批消費者瘋狂搶購。《韋氏大詞典》(Merriam-Webster)就特別針對這個現象,添加新詞「Sheeple」,用來指涉盲目順從、跟著潮流走的人。

綜合外媒報導,「Sheeple」由「sheep」與「people」兩個單字組成,近似於「羊群效應」的意思,嘲諷群眾有如羊咩咩一樣,深受同伴影響,牠們往哪走,就盲目地、傻傻地跟上,沒有自己的主見。

《韋氏大詞典》並以蘋果(Apple)愛好者為例,造句「蘋果為耗電量驚人的智慧型手機,推出一款新的電池手機殼,即使它外觀很醜,果粉們仍會開心地掏出99美元(約新台幣2969元)買單」(Apple's debuted a battery case for the juice-sucking iPhone—an ungainly lumpy case the sheeple will happily shell out $99 for.),酸度破表!

有網友驚呼,「靠!蘋果(鐵粉)會不爽吧!」也有網友質疑,這個詞指的是「一群人」,那「單一個人」要叫什麼?;還有人說,「我以為它是順應時代產生的詞,但我發現老早在1945年就有人用了,恐怕不適用」;僅部分網友覺得形容得非常貼切、「真棒!」

《韋氏大字典》推特連結:

Wake up!



'Sheeple' is in the dictionary now. https://t.co/pbXVADEoBm — Merriam-Webster (@MerriamWebster) 2017年4月27日