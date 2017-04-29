《韋氏大詞典》添新詞 「果粉」竟中槍...

《韋氏大詞典》日前添加新詞，用「sheeple」來形容盲目追求潮流者。（圖擷取自《赫芬頓郵報》）

2017-04-29 17:26

〔即時新聞／綜合報導〕許多知名品牌只要一推出新產品，往往都會吸引大批消費者瘋狂搶購。《韋氏大詞典》（Merriam-Webster）就特別針對這個現象，添加新詞「Sheeple」，用來指涉盲目順從、跟著潮流走的人。

綜合外媒報導，「Sheeple」由「sheep」與「people」兩個單字組成，近似於「羊群效應」的意思，嘲諷群眾有如羊咩咩一樣，深受同伴影響，牠們往哪走，就盲目地、傻傻地跟上，沒有自己的主見。

《韋氏大詞典》並以蘋果（Apple）愛好者為例，造句「蘋果為耗電量驚人的智慧型手機，推出一款新的電池手機殼，即使它外觀很醜，果粉們仍會開心地掏出99美元（約新台幣2969元）買單」（Apple's debuted a battery case for the juice-sucking iPhone—an ungainly lumpy case the sheeple will happily shell out $99 for.），酸度破表！

有網友驚呼，「靠！蘋果（鐵粉）會不爽吧！」也有網友質疑，這個詞指的是「一群人」，那「單一個人」要叫什麼？；還有人說，「我以為它是順應時代產生的詞，但我發現老早在1945年就有人用了，恐怕不適用」；僅部分網友覺得形容得非常貼切、「真棒！」

《韋氏大字典》推特連結：

Wake up!



'Sheeple' is in the dictionary now. https://t.co/pbXVADEoBm — Merriam-Webster （@MerriamWebster） 2017年4月27日