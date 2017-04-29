政治金童魔力不再？ 馬克宏民調首度跌破6成
2017-04-29 16:36
〔即時新聞／綜合報導〕法國總統大選民意走向難以掌握，民調機構BVA數據顯示，起初聲勢看漲的中間派候選人馬克宏（Emmanuel Macron）支持度首度跌至59％，而極右派候選人勒班（Marine Le Pen）開始急起直追，支持度來到41％。
綜合外媒報導，極右派候選人勒班反全球化政見遭到主流黨派譴責，然而在當地時間26日兩位候選人都到馬克宏北部家鄉亞眠（Amiens）市造勢時，當地工人卻打臉家鄉小子馬克宏，怒嗆他支持全球化致工廠關閉，危害他們的生存，反倒大力支持勒班將工廠收歸國有，及課徵海外公司重稅的政見，可見主流黨派的心聲與民意顯然背道而馳。
多家民調機構Odoxa、Opinionway等均指出，政治金童馬可宏支持度自3月17日以來，下滑4個百分點，首度來到59％；據民調顯示，5月7日第二輪決選時，有73％至78％的民眾表示會去投票，投票率將是決定勒班最終表現的關鍵。
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