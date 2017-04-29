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35年來首對擁槍團體演說總統 川普：一定挺啦！

美國總統川普參加NRA大會並進行演講。（路透）

2017-04-29  14:17

〔即時新聞／綜合報導〕全美最大的槍枝遊說團體「全國步槍協會」（NRA）的年度大會，當地時間28日於喬治亞州的亞特蘭大舉行，美國總統川普不只到場演講，還對激昂的群眾說，「身為正港的好朋友一定挺啦」。

NRA對美國選舉有非常大的影響力，共和黨的候選人也常相互競爭該團體的支持，而現任總統對NRA的團體成員演講倒是十分少見，不過NRA自川普參加大選的初期階段即開始支持，可見關係良好深厚。

川普演講時表示，隔了35年，成為繼美國第40任總統雷根以來，第2個在NRA發表演講的總統，「感覺很驕傲」。

川普也發表宣言，「身為總統絕對不會侵害人們持有槍枝的權利。」，而他也不忘與支持槍枝管制的美國前總統歐巴馬做出對比，並表示：「針對憲法第二條賦予各位的擁槍自由，長達8年的攻擊已經結束。」

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