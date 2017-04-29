「該吃吃 該喝喝 不耽誤！」中國人目睹飛彈好淡定
2017-04-29 13:23
北韓發射飛彈。（資料圖 歐新社）
〔即時新聞／綜合報導〕北韓今晨又發射彈道導彈，雖失敗收場，但居住於邊境中國與北韓邊境的居民，即使目睹今晨北韓發射的飛彈也相當淡定。「不在乎。」、「該吃吃，該喝喝，不耽誤！」
根據《環球網》報導，吉林省長白朝鮮族自治縣與北韓只相隔一條鴨綠江，可以用肉眼清楚看見北韓的景象。而被記者採訪的居民對於北韓發射飛彈只表示：「沒影響，不關心」。根據報導指出，長白縣最近連日下雨，而陽光明媚的今天居民們都出來散步遊玩。在距離鴨綠江不到十公尺的廣場聚集了許多民眾，都是一家大小共同出來遊玩。
而一名便利商店員工接受記者採訪，相當淡定且樂天地說：「今天天氣好，人們都出來玩了，該吃吃，該喝喝，不耽誤！」
而在鴨綠江邊，有些居民在觀光亭裡坐著聊天，還有一些人在江邊釣魚，令人難以想像國際情勢的緊張竟毫無展現在邊境居民的生活中。
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