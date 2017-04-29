金正恩就學秘辛曝光 這一科被當了...

北韓最高領導人金正恩1998年至2000年曾在瑞士寄宿學校就學，讀書期間他的自然科學（natural sciences）被當了。（法新社）

2017-04-29 12:50

〔即時新聞／綜合報導〕北韓最高領導人金正恩，在1998年至2000年曾在瑞士寄宿學校就學，金正恩少年時光的許多秘密近來被披露出來，例如他幾乎每一科的成績都是勉強通過，他的自然科學（natural sciences）則被當了。

據《韓國時報》報導，金正恩的同學回憶，金入學時表示自己是北韓大使館某位職員的兒子，走到哪裡都有隨行人員陪同。同學透露，金正恩是芝加哥公牛隊喬丹的大粉絲，衣櫃裡都是Nike品牌的衣飾，鞋子大多數都是Air Jordan籃球鞋。

金正恩同學還說，金很會打籃球，擅長運球和射籃，他很討厭輸的感覺，對他來說勝利非常重要。此外，金正恩還有一個小祕密，那就是他討厭吃義大利麵。

金正恩在2000離開學校後，一名同學科瓦塞维克 （Nikola Kovacevic）透露，他以為金只是生病了，很快就會回來，但後來竟變成一名獨裁者。科瓦塞维克說，他希望金正恩是個好的獨裁者，但獨裁者通常都不那麼好。