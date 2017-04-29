籲聯合國加重施壓北韓 美國務卿：不排除動武
2017-04-29 12:28
美國國務卿提勒森敦請聯合國加強對北韓施壓。（法新社）
〔即時新聞／綜合報導〕美國國務卿提勒森（Rex Tillerson）在當地時間週五，於聯合國大會上籲請會員國加強施壓北韓，他還強調，「必要時，美國將對北韓採取軍事行動」。
提勒森表示，美國雖然傾向透過外交手段解決問題，但對於北韓在未來可能出現的挑釁行為，所有應對措施都得擺在檯面上，「有必要的話，以軍事力量打擊北韓的侵略行為也是選項之一。」
提勒森指出，美國並無意改變北韓政權，也不想破壞區域穩定，但他仍呼籲安理會成員，「隨著可見且不斷增長的威脅，是時候對北韓採取新一波制裁，藉此讓他們放棄這條危險的道路（指核武）。」
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