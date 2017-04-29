兄弟反目？北韓痛批中國是「無恥國家」

南韓媒體指出，北韓因不滿中國加強施壓力道，痛批中國是「妨礙統一的無恥國家」。圖為北韓領導人金正恩。（路透）

2017-04-29 10:29

〔即時新聞／綜合報導〕為解決北韓核武威脅，美國總統川普屢次呼籲中國應挺身介入，而在川普與中國家主席習近平會面後，中國施壓北韓力道漸增。這樣的情況引起平壤當局的不滿，有消息指出，北韓政府在國內稱中國是「妨礙統一的無恥國家」。

根據南韓《朝鮮日報》報導，由脫北者經營的北韓情報報刊《Daily NK》指出，因中國近來也開始對北韓施壓，讓平壤政府相當不滿，透過人民班演講與保衛部講座等公開場合，痛批中國是「妨礙統一的無恥國家」。

報導中提到，「妨礙統一的國家」通常是北韓拿來形容美國所用，如今卻把此說法用在以往稱為「兄弟國家」的中國，確實相當罕見。

報導中還說，北韓政府始終不認為中國會放棄自己，因此，目前在國內加強批判中國，一來是凝聚內部團結，二來是日後中國採取綏靖政策時，能夠對外宣稱「北韓的強硬態度使中國屈服」。