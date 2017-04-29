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印度媽媽好有愛 收養逾1400名孤兒

2017-04-29  10:41

〔即時新聞／綜合報導〕印度有名68歲女子薩普卡爾（Sindhutai Sapkal），因不捨許多失去父母的孩子在街頭流浪，40多年來，陸續收養孤兒，至今膝下已有逾1400名兒女，其中部分已長大成為醫師、律師、工程師，這樣的善舉讓她獲頒逾750座獎項，當地人稱她為「孤兒之母」。

綜合媒體報導，薩普卡爾於印度有4個孤兒院，男、女分開照顧，逾1400人全是她的養子女。薩普卡爾表示，她會決定收養孤兒，是因為她20歲身懷六甲時，卻遭丈夫拋棄、趕出家門，後來在牛舍產下女兒，為了生計，她只好帶著寶貝四處行乞賣藝，深知無人照顧的痛苦與艱辛，因此她發誓，未來若有能力，一定要幫助這些被遺棄的孩子。

即使不是親生的，薩普卡爾對養子女們仍是照顧有加，不只提供吃住，還讓他們享有受教育的機會，連終身大事都是她安排的！現在有些孩子已經當上醫師、律師等專業人士，延續她的精神，造福人群，讓她覺得很欣慰。

不過，薩普卡爾感嘆，隨著年事已高，體力大不如前，會慢慢將孤兒院的事務，交給較為年長的孩子們打理。

薩普卡爾相關影片連結：

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  • 薩普卡兒膝下兒女成群。（圖擷取自《tuko》）

    薩普卡兒膝下兒女成群。（圖擷取自《tuko》）

  • 薩普卡爾40多年來，陸續收養了逾1400名孤兒。（圖擷取自《tuko》）

    薩普卡爾40多年來，陸續收養了逾1400名孤兒。（圖擷取自《tuko》）

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