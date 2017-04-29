美國政府想省錢 國務院打算大裁2300人

2017-04-29 09:47

〔即時新聞／綜合報導〕為減輕政府財政負擔，美國國務卿提勒森計畫大量裁員，人數可能多達2300人。

綜合外媒報導，美國官方在當地時間週五指出，提勒森計畫裁減2300個職務，作為國務院在下個會計年度縮減4分之1預算的計畫之一。

提勒森的縮編計畫包含減少聘用外交官員，預計裁員的人數約占國務院7萬5000名職員的3％，即2300人左右。但外國媒體認為，美國總統川普縮編聯邦政府的計畫，勢必會遭到國會反對派議員的阻撓。