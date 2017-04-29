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美智庫：北韓疑擁近30枚核武 能轟炸日本
2017-04-29 10:00
北韓日前試射飛彈。（資料照，歐新社）
〔即時新聞／綜合報導〕根據《NHK》報導，美國智庫提出一項新的報告，認為北韓和五庫內可能具有13至30枚核武，且擁有數枚遠距離的戰略核武器，包括射程可達日本的「蘆洞1號」（Rodong-1）核彈頭。
美國智庫「科學與國際安全研究所」（ISIS）於28日發表對於北韓核武的分析結果，報告中指出，去年年底北韓握有33公斤的鈽與175公斤的濃縮鈾，依據這個估計量計算，推估北韓可能總共握有13到30枚核武，2020年時更可能會增加到25至50枚，而若平安北道寧邊的清水反應爐順利啟動，恐增加到60枚
然而，ISIS認為，北韓尚無能力製造可對美發動攻擊的洲際彈道飛彈，但認為可能擁有數枚能攻擊日本的遠距離的戰略核武器──中距離彈道飛彈蘆洞1號（Rodong-1）。
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