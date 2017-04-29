聯航與醫師和解金額多少？ CNN：可能是100萬美金

越裔美國醫師杜成德（David Dao）的律師和女兒，日前在記者會上說明杜成德的受傷狀況，目前杜成德已和聯航和解。（美聯社）

2017-04-29 09:53

〔即時新聞／綜合報導〕美國聯合航空日前為了調度自家員工到其他機場上班，強行將越南裔美國醫師杜成德（David Dao）拉下飛機，過程全被在場民眾拍攝下來，航警暴力對待乘客的影片震驚全球。目前聯航已與杜成德和解，但對於和解金額保密十足，外媒分析可能是100萬美金（約新台幣3000萬元）。

據《CNN》報導，刑事、人身傷害專門律師塞巴洛斯（Danny Cevallos），同時也是《CNN》的法律分析師。他表示，外界都認為聯航會賠到天價，但不必然如此。塞巴洛斯分析，雖然杜成德有腦震盪、鼻子受傷、斷了兩根牙，但評估受傷賠償的最重要問題，是在於他是否因此陷入長期的健康問題。

塞巴洛斯說，即使杜成德在影片裡的遭遇，可能會讓他人格、自尊受損，但這是難以估價的，而且後來開始有人認為杜成德其實應該下飛機，因此無法保證陪審團都會站在醫生這一邊，搞不好也有陪審團成員認為杜成德要為自己不下飛機的行為負責。

因此塞巴洛斯認為，可以量化的身體傷害，會成為評估此案賠償的主要因素。但在人身傷害案件中得到高額賠償的，都是真正的長期痛苦或損害，以杜成德的狀況來說，斷牙或鼻子的狀況並不能拿到高價賠償金，只剩下腦震盪有機會。

但塞巴洛斯分析，腦震盪可能需要數年時間來追蹤後續問題，腦震盪也許會造成一些長期傷害，也有可能完全沒問題。這樣看來，聯航律師可能並不驚慌於和杜成德的訴訟，他們之所以會早早和解，是為了要挽救聯航的商譽。因此塞巴洛斯透露，在他自己看來，聯合航空與杜成德的和解金額，在100萬美金左右。