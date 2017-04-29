把真愛放在胸部上 俄女裝設計「普廷捧乳」

普廷捧著愛心。（圖取自每日郵報）

2017-04-29 09:54

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯人對於總統普廷的愛無可言喻，有俄羅斯女子設計一系列爆乳裝，在乳溝處性感鏤空，鏤空圖形包括愛心、普廷頭像等，獻上對普廷滿滿地愛。

《每日郵報》報導，俄羅斯一個青年愛國團體Project Set，近日設計了一組愛國服裝。他們將T恤上胸口的部分鏤空，鏤空圖案包括普廷手捧愛心、俄羅斯國土形狀、普廷側面頭像。當然，這些衣服都是俄羅斯製造。

報導指出，設計者Ilya Sadalskikh說，普廷不只是一個政治人物，更是一個「長期品牌」，外界認為普廷將在2018年宣布競選總統，挑戰連任。