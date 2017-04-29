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北韓試射飛彈 東京地鐵9條路線一度暫停運作

2017-04-29  08:30

〔即時新聞／綜合報導〕北韓今晨試射飛彈，雖然疑似在空中爆炸失敗，但仍影響到日本東京地鐵，東京地鐵今早首度因北韓飛彈的因素暫時停運。

日本《產經新聞》報導，北韓試射飛彈後不久，東京地鐵就宣布全線停運，時間約在當地時間早上6時7分左右，停運時間大約為10分鐘，之後才又恢復正常營運。

東京地鐵當時廣播：「受到北韓試射飛彈影響，暫停營運。」東京地鐵對此指出，為了確保行車與乘客安全，決定讓銀座線與丸之內線等9條路線全部暫停運作，等到確認安全後才又恢復營運。

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  • 北韓今晨又發射彈道導彈。（歐新社資料照）

    北韓今晨又發射彈道導彈。（歐新社資料照）

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