北韓射飛彈失敗 川普推特PO文：「太壞了！」

2017-04-29 09:07

〔即時新聞/綜合報導〕北韓今晨從平安南道北倉地區發射1枚導彈,隨後在空中爆炸,對此川普在推特上發文,指責北韓的行為,並稱這對中國大不敬。

川普發文稱,「北韓今天又射飛彈了,雖然失敗收場,但這是對中國和其備受尊敬的領導人大不敬,太壞了!」

美方指出,這次北韓試射的導彈類型可飛到首爾,但無法攻擊日本。韓國官員則表示,這次試射似乎是失敗的。

North Korea disrespected the wishes of China & its highly respected President when it launched, though unsuccessfully, a missile today. Bad!