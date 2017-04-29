北韓射飛彈失敗 川普推特PO文：「太壞了！」

美國總統川普針對北韓射飛彈在推特發文。（法新社）

2017-04-29 09:07

〔即時新聞／綜合報導〕北韓今晨從平安南道北倉地區發射1枚導彈，隨後在空中爆炸，對此川普在推特上發文，指責北韓的行為，並稱這對中國大不敬。

川普發文稱，「北韓今天又射飛彈了，雖然失敗收場，但這是對中國和其備受尊敬的領導人大不敬，太壞了！」

美方指出，這次北韓試射的導彈類型可飛到首爾，但無法攻擊日本。韓國官員則表示，這次試射似乎是失敗的。

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North Korea disrespected the wishes of China & its highly respected President when it launched, though unsuccessfully, a missile today. Bad! — Donald J. Trump （@realDonaldTrump） 2017年4月28日