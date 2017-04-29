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女主持人超大膽！ 節目上脫衣全裸不遮點

女主持人和來賓都全裸。（圖取自鏡報）

2017-04-29  08:17

〔即時新聞／綜合報導〕國外不少節目尺度相當大，美國佛州邁阿密28歲女主持人史可達瑪麗亞（Jenny Scordamaglia）直接在節目中全裸做菜，完全一絲不掛，也沒有貼胸貼等措施，三點全露，引起媒體和網友的關注。

英國《鏡報》報導，史可達瑪麗亞和節目來賓亞當絲（Eila Adams）都全裸，她們在節目中全裸一起做家常菜，不過由於畫面相當惹火，也都絲毫沒有遮蔽，在網路上成功引起討論。

其實史可達瑪麗亞過去主持時就常穿性感的衣服，爆乳、露乳溝裝都是她的最愛，有時她也會在臉書分享自己裸體做菜的照片。

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  • 兩人一起做菜。（圖取自鏡報）

    兩人一起做菜。（圖取自鏡報）

  • 兩人三點全露。（圖取自鏡報）

    兩人三點全露。（圖取自鏡報）

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