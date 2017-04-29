北韓試射導彈失敗 川普已獲報消息

川普已經得知北韓試射失敗消息。（歐新社）

2017-04-29 07:37

〔即時新聞／綜合報導〕據南韓聯合參謀本部29日消息，北韓今晨5點30分許，從平安南道北倉地區發射1枚導彈，隨後在空中爆炸，似乎失敗，美方對此發表相關說法。

綜合外媒報導，美軍太平洋司令部發言人、海軍中校班漢（Dave Benham）表示，北韓於今晨發射彈道導彈，導彈並未飛出北韓領土。美方指出，這次北韓試射的導彈類型可飛到首爾，但無法攻擊日本。韓國官員則表示，這次試射似乎是失敗的。

報導指出，韓國官員表示將分析更多資訊，軍隊則保持防禦狀態，嚴密監控北韓未來動向。美國官員表示，美國總統川普已獲得簡報。