菲律賓南部6.8強震 恐引發海嘯

菲律賓南部在今天當地時間清晨4時23分發生強震，芮氏規模6.8。（圖取自美國地質調查局）

2017-04-29 07:11

〔即時新聞／綜合報導〕根據美國地質調查局（USGS）資訊，菲律賓南部在今天當地時間清晨4時23分發生強震，芮氏規模達6.8，深度約26公里，震央在民答那峨島桑托斯將軍市南部約50公里處，這次地震規模一度上修至7.2，後調降為6.8，目前暫無傳出傷亡或損壞訊息。

綜合外媒報導，菲國南部桑托斯將軍市、科羅納達爾市、西達沃省等多處震度達到5級，達沃、哥達巴托、三寶顔等城市震度也達到4級。當地有民眾在社交媒體上發文表示「被震醒」，「晃得真厲害」。菲國當局也預計這次地震，將會造成破壞且會有餘震發生。

太平洋海嘯警報中心稍早也警告，地震恐引發海嘯威脅，海嘯可能由震央擴散到300公里外，印尼可能受波及。