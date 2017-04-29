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美：南韓THAAD很快將具備初步操作能力
2017-04-29 04:52
〔中央社〕美國國防部發言人今天指出，部署在南韓的終端高空防衛系統（THAAD，又稱:薩德反導系統）「很快」將具備初步操作能力。
美國防部發言人戴維斯（Jeff Davis）上校告訴記者，「它（THAAD）部署相當快速，很快地將具備初步操作能力。」
在27日訪談中，美國總統川普告訴路透社，他想要南韓支付部署THAAD系統的10億美元費用。
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