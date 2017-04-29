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尼泊爾獲救梁聖岳 醫院過21歲生日
2017-04-29 01:20
〔中央社〕受困尼泊爾偏僻山區7週後獲救生還的台灣登山客梁聖岳，今天在加德滿都一家醫院度過21歲生日，梁聖岳與女友劉宸君在喜馬拉雅山區健行迷途受困，但劉宸君不幸身亡。
受困野外的梁聖岳獲救生還，體重暴減30公斤，但他的18歲女友劉宸君，於搜救隊伍在尼泊爾西北部找到他們的3天前身亡。
受困野外47天後，嚴重營養不良的梁聖岳自偏遠地區被直升機空運救出，他於受困期間起初靠馬鈴薯和麵條果腹，最後只靠鹽和水苦撐。
在醫院緩慢恢復體力的梁聖岳今天心情沉重慶生，在病房吃生日蛋糕。他以不流利英語告訴記者，「讓大家擔心和關切，我感到很抱歉。我想，未來我會更小心思量。返回台灣以後，我會重拾我的生活。」
梁聖岳和女友迷途後沿河流往下走，於抵達瀑布邊緣後受困，也無法回頭往上攀爬。
負責治療梁聖岳的醫生表示，除體重暴減外，他的右腳也長蛆，身體極度虛弱。主治醫生潘迪（Chakra Raj Pandey）說，梁聖岳的情況已獲改善，今天早上能走動，但他對女友罹難仍深感悲痛。
潘迪告訴記者，「他對喪失女友深感悲痛，當他獲救時，他不願意獨自歸來。」
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