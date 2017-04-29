東協峰會前夕 馬尼拉爆炸案10數人受傷

2017-04-29 01:04

〔中央社〕在東南亞國家協會領袖峰會召開的前夕，菲律賓首都馬尼拉的鬧區發生爆炸事件，至少11人受傷，爆炸原因仍在調查中。

馬尼拉警方證實，昨晚近11時，奎艾波（Quiapo）大教堂附近大道發生爆炸事件，有11人受傷，其中2人傷勢嚴重。

由於每個星期五是這座教堂的「奎艾波日」，事發當時，週邊人潮眾多。

鑑識人員稱，爆炸是由土制管式炸彈所致，傷者多是下半身受傷，可能有人必須截肢。目擊者供稱，有2人騎摩托車馳至，朝人群投擲爆裂物。

東協領袖峰會將於今天登場，東協10國領袖有的已經來到馬尼拉，有的則將於今天陸續抵達，爆炸發生時機敏感。

菲國存在多支恐怖組織，本月中旬，南部恐怖組織「阿布沙伊夫」分子即潛入中部保和島，打算趁東協資深官員會議召開之際犯案。

但警方初步排除恐怖攻擊的可能性，聲稱應是當地黑道火拼。