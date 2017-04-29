全球新聞自由跌到13年來新低 台灣排亞太第6

2017-04-29 00:40

〔即時新聞／綜合報導〕非政府組織「自由之家」28日公布2017新聞自由度報告，該篇報告指全球新聞自由程度在去年下降到13年來新低，不過台灣在全球排名第39，亞太地區第6，較去年的全球第44名進步。

綜合媒體報導，自由之家的這份報告以「新聞自由的黑暗地平線」（Press Freedom's Dark Horizon）為題，報告中指全球只有13%的人口享有新聞自由，45%的人生活在媒體環境不自由的國家和地區，另外42%的人口也只享有部分新聞自由。報告中也指出，專制國家對獨立媒體加大打擊力度、一些民主國家出現對媒體的攻擊，以及俄羅斯和中國影響延伸到境外，都是全球新聞自由下降的主要原因。自由之家認為，全球新聞自由跌到13年來的最低水準。

這份報告更用卡通肖像將美國總統川普、菲律賓總統杜特蒂、俄羅斯總統普廷、土耳其總統艾爾段還有其他打壓媒體的國家元首放在封面上，凸顯這些政治人物對全球新聞自由的威脅。

相較於台灣的新聞自由得分較前一年進步，並被列入新聞自由國家，美國雖然也被列在新聞自由國家，但得分較前一年退步，被列在「部分自由」的香港也在去年出現顯著下滑，並指下滑是因中國對當地越來越多的干涉，以及香港的抗議示威出現多起記者被攻擊的事件。其他亞洲國家如日本、南韓分別排在第48位、66位，北韓則是被排在倒數第二，被認為是全球新聞最不自由的10個國家之一。

至於中國的得分則是與前一年持平，在199個國家中排在第186位，仍被列在新聞不自由的國家。據自由之家指出，中國在過去一年在內容審查上出現了更多新花樣，加強了對網路平台發布新聞的限制，並封鎖了更多外國網站及應用程序，「習近平政府似乎決心關閉網上批評，任何獨立的聲音，不論是媒體的還是只是網路上的個人，都被禁聲。」報告中更提到，去年中國至少有111名記者、博主、藏人、維吾爾人和法輪功學員被判入獄，其中大多數人都是因為在網路上和社交媒體上閱讀或分享信息。