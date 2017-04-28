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考古重大突破！ 科學家從洞穴取得史前人類DNA

多國科學家已從洞穴中、不藉由骨頭發現史前時代的人類DNA。圖為科學家們在西班牙一處洞穴進行挖掘工作。（歐新社）

2017-04-28  23:54

〔中央社〕多國科學家已從洞穴中、不藉由骨頭發現史前時代的人類DNA，這項進展可望為人類歷史與進化提供新的解答。

法新社報導，這項刊登在「科學雜誌」（Science）的研究，是根據源自更新世（Pleistocene）沉積物的85個樣本而來。更新世時期是從55萬年前延續到現代之前的1.4萬年。

這些樣本來自比利時、克羅埃西亞、法國、俄羅斯及西班牙的8個洞穴。

眾所周知，這些考古地點是現代人類長久以來的表親尼安德塔人（Neanderthal）、丹尼索瓦人（Denisovan）以及現已滅絕的各種動物的居住地。

西班牙馬德里國家科學博物館科學家羅沙斯（Antonio Rosas）說：「這項研究代表重大的科學突破。」

羅沙斯表示，即使沒有骨頭或骨架等遺骨，科學家現在可分辨哪些原人種類佔有1個洞穴，以及居住在哪個特定的地層。

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