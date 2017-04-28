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傳引擎出問題 美航班機自英起飛後緊急折返

一架從英國曼徹斯特飛往美國紐約的美國航空AA211班機，今傳出在起飛後又緊急返航，據傳是因引擎出現問題。（圖擷自DailyMail）

2017-04-28  20:17

〔即時新聞／綜合報導〕一架從英國曼徹斯特（Manchester）飛往美國紐約的美國航空班機今傳出在起飛後又緊急返航，據傳返航是因引擎出現問題。

每日郵報報導指出，該架AA211航班原本是於當地時間今上午接近10點半時從曼徹斯特起飛，但在飛到都柏林的東部上空時就緊急返航，並於11點40分左右降落回曼徹斯特，目前航空公司表示，該架航班出現需維修的問題，並會盡快重新起飛。

報導提到，有機上乘客表示，在起飛約半小時後，就獲悉引擎出現問題，之後班機便返航回曼徹斯特。

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