傳引擎出問題 美航班機自英起飛後緊急折返

2017-04-28 20:17

〔即時新聞/綜合報導〕一架從英國曼徹斯特(Manchester)飛往美國紐約的美國航空班機今傳出在起飛後又緊急返航,據傳返航是因引擎出現問題。

每日郵報報導指出,該架AA211航班原本是於當地時間今上午接近10點半時從曼徹斯特起飛,但在飛到都柏林的東部上空時就緊急返航,並於11點40分左右降落回曼徹斯特,目前航空公司表示,該架航班出現需維修的問題,並會盡快重新起飛。

報導提到,有機上乘客表示,在起飛約半小時後,就獲悉引擎出現問題,之後班機便返航回曼徹斯特。

#aa211 https://t.co/rK6c6TjoJe on approach over Hyde, Gear down