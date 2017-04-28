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抗議群眾衝入馬其頓國會毆打議員 逾百人受傷
2017-04-28 20:17
馬其頓國會昨天發生暴力衝突。（美聯社）
〔即時新聞／綜合報導〕馬其頓國會昨天發生暴力衝突，有數十名示威人士強行闖進國會大樓。這次的衝突造成逾百人受傷，就連在野黨社會民主黨（SDSM）黨魁柴伊夫（Zoran Zaev）也遭攻擊，臉上和襯衫都血跡斑斑。
綜合報導指出，馬其頓國會大樓昨天遭數十名示威民眾衝闖入，他們進入大樓揮舞國旗、並高唱國歌。馬其頓的國會新聞室內更出現打鬥行為，在野黨社會民主黨黨魁柴伊夫就被媒體拍到臉上鮮血直流、襯衫上面也有血跡。
這次的衝突造成超過百人受傷，其中也包括國會議員和警察。造成衝突的是不滿選出新議長的馬其頓民族主義示威人士。
馬其頓內政部今天表示，情況已經恢復正常了，不過他們已採取其他措施與行動來保護國民安全。
馬其頓社會民主黨黨魁柴伊夫遭攻擊，臉上和襯衫都血跡斑斑。（路透）
警方拿出盾牌阻擋示威人士。（美聯社）
這次的衝突造成超過百人受傷。（美聯社）
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