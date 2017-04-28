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遊客一直餵 泰國15公斤小胖猴被送去減肥營
2017-04-28 21:55
泰國有一隻猴子因為吃太多遊客給的食物而體重過重。（圖擷自DailyMail）
〔即時新聞／綜合報導〕很多遊客都喜歡餵食動物，不過泰國卻有一隻猴子因為吃太多遊客給的食物而體重過重，現在被送去參加減肥營。
綜合外媒報導，猴子的平均重量是8到10公斤，不過泰國曼谷有隻猴子因為常常吃遊客餵的玉米、香瓜、奶昔等食物，除了體重高達15公斤，更有超大的肚子，也因此有了「胖老叔（Uncle Fatty）」的外號。許多民眾在看到過胖的胖老叔後相當擔憂，於是通報給政府官員，希望他們能幫助這隻胖猴子。
政府官員知道後決定採取行動幫助胖老叔，他們帶牠去進行健康檢查、並要牠加入減肥營。健康檢查結果發現，胖老叔其實沒生病，只是單純過重而已。現在胖老叔除了要節食外，還需要和其他動物一起運動，讓體重減輕到一般猴子的重量。
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