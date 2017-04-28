穿高跟鞋追公車 女子跌倒遭輾斃

2017-04-28 21:25

〔即時新聞／綜合報導〕中國四川成都一名女子日前穿著高跟鞋趕公車，疑因天雨路滑不慎在公車車輪邊摔倒，遭到公車輾斃。

中國媒體報導，一名穿高跟鞋的女子，週二上午9時許在成都一處公車站趕車時，疑因天雨路滑不慎摔倒，恰好跌在公車右前輪附近，司機疑因視線死角沒有注意到，直接開車輾過，女子當場頭顱破裂身亡。

據指出，該名女子是家中獨女，並有論及婚嫁的男友，事發後家人與男友都非常悲慟。