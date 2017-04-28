英國失戀少年虐死母牛 還狂踹剛出生小牛7腳

2017-04-28 22:13

〔即時新聞／綜合報導〕英國少年失戀，竟將剛分娩的母牛打到吐血身亡，還狂踹剛生下的小牛，這樣的暴行被監視器拍下，動保團體怒將他送法辦，法官形容是「踏入法界23年來，最殘酷的動物虐待案」。

據《衛報》報導，英國薩默塞特郡（Somerset）18歲農場學徒尼科爾（Owen Nichol）在爸爸經營的農場當學徒，沒想到去年12月8日上午，他因失戀、睡眠不足、照顧生病的祖母太累，導致他失控打死母牛，並狂踢小牛7次。

動保團體「Animal Equality」將這段影片報警，最後法官判尼科爾入獄12週，並做150小時的社會服務。

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