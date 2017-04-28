快訊PR 新發現！關心身體健康好簡單
北韓航空只提供1種餐點 旅客吃不出是什麼肉...
2017-04-28 18:37
高麗航空只提供漢堡。（圖擷自推特）
〔即時新聞／綜合報導〕許多航空公司都會在機上提供各式餐點，供顧客選擇，不過北韓的高麗航空（Air Koryo）的班機卻只提供一種餐點。這道餐點不只外觀不討喜，而且吃過旅客卻不知道裡面到底是什麼動物的肉。
高麗航空是北韓唯一的航空公司，綜合外媒報導，在高麗航空的班機上，只有提供漢堡一種餐點。不過這個漢堡並不精緻，將上層麵包打開後，就可以看到兩片麵包之間僅夾有簡單的生菜和一片又小又薄的漢堡肉。至於漢堡裡的肉片是什麼肉，有人認為是雞肉、也有人說是豬肉。
有許多吃過高麗航空漢堡餐的人都在網路上分享餐點的口感，一名旅客（Jamie Fullerton）直呼漢堡肉片超級澀、難以下嚥，他最後沒有將漢堡吃完。另一名英國旅客（Alistair Baker）也說，除了漢堡裡的肉片是個謎團外，吃起來也不太好，他也沒吃完。還有一位北京的旅客（Alec Ash）表示，這個漢堡是他吃過最難吃的東西。
看更多！請加入自由時報粉絲團
國際‧本日最多瀏覽
國際‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 女作家驚傳過世 網友難過不捨
- 丈夫發現女作家上吊自殺 名醫父哀慟休診3天
- 《觀察筆記》就要投資台灣
- 12年國教課綱延後上路 全校協：教育部要上緊發條
- 《高醫大研究》肥皂洗手 有效清除塑化劑
- 才女作家父母再發聲明 籲社會勿獵巫
- 超A評論》侵入真實的二次元：日本漫畫如何改變電影世界
- 高空煙火改造爆裂物 男子被判4年2月還罰6萬元
- 現代水墨之父劉國松獲頒文化獎
- 「糾纏她的夢魘不是憂鬱症」才女作家父母聲明讓人震驚
- 網友嗆揪出狼師！才女作家遭「誘姦」難成罪？
- 女神擁特權? 商業與道德的論戰
- 亞錦賽／小戴19連勝抵8強 小天強碰超級丹
- 力拼「情敵」邵雨薇 劉書宏預告告白吳慷仁
- 桂竹筍大出 價格持續下探
- 過期瓦斯鋼瓶誰買單? 屏縣希望瓦斯公會整合
- 賣場推車手把好髒！明新師生研發滅菌手把摘金
- 台北海院學生訪耆老 記錄「數魚栽」
- 最大決心打擊毒品！ 台東縣毒品防制年啟動
- 川普大減稅 財部︰我稅改不會跟進
- 小薰霸氣強吻李沛旭 抓過來先親再說
- 紅豆餅銅板價 「紅豆伯」盧振裕39年的堅持
- （影音）19歲美少女來台旅行憶初戀 創作《士林夜市》網友戀愛惹
- 神明不護體 乩童一刀捅入心臟結果GG
- 紅藜夯 東縣爭取設加工廠
- 農夫採筍遇不測 慘遭虎頭蜂螫死
- 42歲楊采妮當媽 樂曬雙胞胎
- 浪琴騎士系列 尊寵媽咪
- 彰縣全中運22金 躍進全國第7
- 臺鐵六家線改點 轉乘不用跑百米
- 今日MLB戰績
- 《嬌奢入荷+ 回饋幅度等同週年慶》
- 宜縣休閒農業區 年創近30億經濟效益
- 油條摻工業用明礬 早餐店老闆起訴
- MLB》胡智為升大聯盟 光芒王牌等人帶他吃大餐
- 點石成金！ 創意化廢棄物為幼兒園教具、玩具
- 陳冠傑迷途知返 全中運鉛球奪金獻母
- 地方臉書社團淪18禁 竟直播A片
- 女作家疑遭誘姦 北檢、南檢都說家屬提告就辦
- 居民反對蓋公宅 傳今晚蛋洗官員
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：北韓航空只提供1種餐點 旅客吃不出是什麼肉...
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分