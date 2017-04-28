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北韓航空只提供1種餐點 旅客吃不出是什麼肉...

高麗航空只提供漢堡。（圖擷自推特）

2017-04-28  18:37

〔即時新聞／綜合報導〕許多航空公司都會在機上提供各式餐點，供顧客選擇，不過北韓的高麗航空（Air Koryo）的班機卻只提供一種餐點。這道餐點不只外觀不討喜，而且吃過旅客卻不知道裡面到底是什麼動物的肉。

高麗航空是北韓唯一的航空公司，綜合外媒報導，在高麗航空的班機上，只有提供漢堡一種餐點。不過這個漢堡並不精緻，將上層麵包打開後，就可以看到兩片麵包之間僅夾有簡單的生菜和一片又小又薄的漢堡肉。至於漢堡裡的肉片是什麼肉，有人認為是雞肉、也有人說是豬肉。

有許多吃過高麗航空漢堡餐的人都在網路上分享餐點的口感，一名旅客（Jamie Fullerton）直呼漢堡肉片超級澀、難以下嚥，他最後沒有將漢堡吃完。另一名英國旅客（Alistair Baker）也說，除了漢堡裡的肉片是個謎團外，吃起來也不太好，他也沒吃完。還有一位北京的旅客（Alec Ash）表示，這個漢堡是他吃過最難吃的東西。

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  • 將上層麵包打開後，可以看到兩片麵包之間僅夾有簡單的生菜和一片又小又薄的漢堡肉。（圖擷自推特）

    將上層麵包打開後，可以看到兩片麵包之間僅夾有簡單的生菜和一片又小又薄的漢堡肉。（圖擷自推特）

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