| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
PR 新發現！關心身體健康好簡單
 首頁 > 國際

柬埔寨女星臉書常秀性感自拍 遭當局封殺1年

柬埔寨婦女事務部的發言人說，身為一個公眾人物，黛妮並沒有任意穿著的權利，她必須留心柬埔寨的傳統文化。（圖擷自Denny Kwan臉書）

2017-04-28  17:34

〔即時新聞／綜合報導〕柬埔寨一名女演員關黛妮（Denny Kwan，暫譯）時常在其臉書上發表性感自拍照，被柬埔寨文化部以照片「太煽情」為由，禁止她接拍任何演藝工作1年。

綜合外媒報導，現年24歲的柬埔寨女星關黛妮在臉書上有超過33萬的追隨者，她時常在臉書上PO上性感自拍照，成為當局的眼中釘，現在柬國文化部以這些照片太煽情為由，禁止她從事演藝工作1年，包含電視演出、歌唱活動等，同時也呼籲廠商不要邀請她作廣告拍攝；柬埔寨婦女事務部的發言人說，身為一個公眾人物，黛妮並沒有任意穿著的權利，她必須留心柬埔寨的傳統文化。

關黛妮本人表示，「我認為怎麽打扮是我的個人權利，但我國文化和民眾無法接受，日後我會盡量注意」。

這個「封殺令」在柬埔寨國內也引發爭議，該國婦女權利組織「Silaka」痛批，這種禁令根本就是性別歧視，認為國內對於違反兩性平等的情況，都只針對婦女；柬埔寨性別發展與兩性平等組織執行主任更直言：「全世界和柬埔寨人都這樣穿，為什麼只封殺她1年？」

現年24歲的柬埔寨女星關黛妮（Denny Kwan）在臉書上有超過33萬的追隨者，她時常在臉書上PO上性感自拍照。（圖擷自Denny Kwan臉書）

黛妮本人表示，「我認為怎麽打扮是我的個人權利，但我國文化和民眾無法接受，日後我會盡量注意」。（圖擷自Denny Kwan臉書）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 封殺 性感 臉書 自拍
相關新聞
Top
國際‧本日最多瀏覽
» 更多國際新聞
國際‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧泰式烤鮭魚
輕鬆煮✧奶油鮮蝦燒
電鍋菜✧苦瓜絞肉封
快速燉蘿蔔更入味！
轉寄

標題：柬埔寨女星臉書常秀性感自拍 遭當局封殺1年


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年4月28日‧星期五‧丁酉年四月初三日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.