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柬埔寨女星臉書常秀性感自拍 遭當局封殺1年
2017-04-28 17:34
柬埔寨婦女事務部的發言人說，身為一個公眾人物，黛妮並沒有任意穿著的權利，她必須留心柬埔寨的傳統文化。（圖擷自Denny Kwan臉書）
〔即時新聞／綜合報導〕柬埔寨一名女演員關黛妮（Denny Kwan，暫譯）時常在其臉書上發表性感自拍照，被柬埔寨文化部以照片「太煽情」為由，禁止她接拍任何演藝工作1年。
綜合外媒報導，現年24歲的柬埔寨女星關黛妮在臉書上有超過33萬的追隨者，她時常在臉書上PO上性感自拍照，成為當局的眼中釘，現在柬國文化部以這些照片太煽情為由，禁止她從事演藝工作1年，包含電視演出、歌唱活動等，同時也呼籲廠商不要邀請她作廣告拍攝；柬埔寨婦女事務部的發言人說，身為一個公眾人物，黛妮並沒有任意穿著的權利，她必須留心柬埔寨的傳統文化。
關黛妮本人表示，「我認為怎麽打扮是我的個人權利，但我國文化和民眾無法接受，日後我會盡量注意」。
這個「封殺令」在柬埔寨國內也引發爭議，該國婦女權利組織「Silaka」痛批，這種禁令根本就是性別歧視，認為國內對於違反兩性平等的情況，都只針對婦女；柬埔寨性別發展與兩性平等組織執行主任更直言：「全世界和柬埔寨人都這樣穿，為什麼只封殺她1年？」
現年24歲的柬埔寨女星關黛妮（Denny Kwan）在臉書上有超過33萬的追隨者，她時常在臉書上PO上性感自拍照。（圖擷自Denny Kwan臉書）
黛妮本人表示，「我認為怎麽打扮是我的個人權利，但我國文化和民眾無法接受，日後我會盡量注意」。（圖擷自Denny Kwan臉書）
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