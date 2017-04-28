人倫悲劇！ 誤認成竊賊 警察父親擊斃14歲兒

2017-04-28 16:47

〔即時新聞／綜合報導〕印尼發生人倫悲劇，一名在警局任職的父親，於星期三（26日）凌晨4時許黎明禱告之前，以為看到竊賊進入家門，當場槍殺對方，沒想到躺在地上的屍體，竟然是自己14歲的兒子。

據印尼《安塔拉新聞》（Antara news）報導，事情發生在印尼的明古魯省（Bengkulu），當地警局局長努拉特（Ardian Indra Nurinta）透露，當時這名父親以為對方試圖犯罪，因此開槍擊斃入侵者。

無辜的死者被送往醫院後，有數十名同學和老師前去悼念。目前這名14歲小孩的遺體正等待解剖。