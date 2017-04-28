「上帝覺得我沒錯」 巴西AV女優惹怒基督徒

2017-04-28 16:12

〔編譯陳正健／綜合報導〕根據英國《太陽報》（The Sun）報導，巴西知名AV女優華內克（Kamilla Warneck）近日上節目時，宣稱自己是虔誠的基督教友，上帝不覺得她的工作有錯。此言一出，立刻遭到基督徒撻伐。

25歲的華內克是巴西的熱門AV女優之一，曾演出數百部情色電影。出人意料的是，她其實是在虔誠的基督教家庭長大。

華內克近日在X級電視節目「Pornolandia」上聲稱，自己乃福音派基督教徒，她不認為其宗教與職業有所衝突，因為她打從心裡是個好人。

另外，華內克也堅稱，人們試圖令她順從社會框架，亦即基督徒應有怎樣的舉止，但她並不認同，因為上帝是看人的內心。祂以善惡評斷世人，而她做了好事。

華內克的言論散播開來後，立即在社群網站上引起熱議，許多基督徒加以痛批，甚至有人咒她「燒死在地獄」。不過，也有網友認為，華內克有追求自己所想的權利。