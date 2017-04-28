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香港最愛罵中國? 網友：身受其害 所以慘叫得最大聲

2017-04-28  16:03

〔即時新聞／綜合報導〕香港社會近年來與中國衝突不斷，有中國官員出面呼籲，要港人對祖國有起碼的尊重及敬畏之心，但遭網友諷刺說，「正因為身受其害，所以先慘叫得最大聲」。

根據《立場新聞》報導，中國駐港聯絡辦公室法律部部長王振民，今日在一國兩制論壇上指出，全世界謾罵中國制度最厲害的地方，不是歐洲和美國，恰恰就是在香港。

王振民希望港人「能夠嘗試理解一下國家的邏輯，國家的道理。」他還說，中國國內已經確立了一套制度，對此要有起碼的尊重和敬畏之心。

這樣的言論引起不少網友吐槽，「受害者當然係切膚之痛」、「正因為身受其害，所以先慘叫得最大聲」、「大陸人民更痛，但他們不能叫出聲罷了。」、「想要得到人尊重，先要尊重人」、「愛之深責之切，這正是愛國既表現。」

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  • 中港近年衝突不斷，中官員呼籲港人應對祖國抱有敬畏之心。（歐新社）

    中港近年衝突不斷，中官員呼籲港人應對祖國抱有敬畏之心。（歐新社）

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