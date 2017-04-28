有白衣女鬼？情侶旅館受驚報警 結果是女友倒影....

2017-04-28 15:39

〔即時新聞／綜合報導〕中國一對年約20歲的情侶投宿旅館，卻在房間裡看見「披頭散髮的白衣女鬼」，女友嚇得驚聲尖叫、男友也信以為真「有鬼」，兩人衝出房門、報警抓鬼。不過，警方抵達現場以後發現，兩人口中的「鬼」其實是女友自己的倒影。

根據中國媒體報導，這對年輕的情侶至重慶旅遊、投宿當地旅館，女友半夜洗完澡走出浴室驚見窗外有白衣女鬼，當場尖叫逃跑，一個不小心還摔斷了手臂，男友見狀也跟著跑出房間，兩人驚嚇到決定報警。

警方抵達現場後連忙安撫這對情侶並且觀察現場擺設，最後發現「有鬼」的原因是由於房間燈光很亮，而浴室的門口沒有燈、與房間有一段距離，再加上旅館所裝設的是鏡面玻璃，因此很容易在鏡子上看見人影。因此，女友洗完澡以後所看見的「白衣女鬼」其實就是自己的倒影。