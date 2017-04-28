保留美國回歸TPP空間 日本擬為美設優惠待遇

2017-04-28 14:54

〔即時新聞／綜合報導〕日本不受美國退出影響，仍力行推動太平洋夥伴協定（TPP），不過日本仍冀望美國能夠回歸，打算為美國重回TPP設置優惠待遇。

力行保護主義貿易政策的美國總統川普，在年初甫上任時，就立即簽署退出TPP的行政命令，但日本為推進自由貿易，不願放棄TPP，持續主導續推。且日本似乎仍不願放棄美國加入的可能性，有意為美國回歸預留後路。

《共同社》報導，美國退出TPP後，外界曾猜測中國或是韓國可能加入，但日本政府內部多數意見認為，這些國家不能跟曾簽署TPP的美國同等對待。

鑑於新加入TPP需要所有成員國同意的高門檻，日本正討論省去部分複雜手續，例如TPP參加國設立工作組會議磋商加入與否等特殊優惠待遇給美國。日本打算在下月2、3日於加拿大舉行的TPP首席談判代表會議上，提議為美國制定回歸機制。