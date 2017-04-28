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上任百日真心話 川普：當總統比想像中難

川普表示，當總統沒有他想像中那麼簡單。（路透）

2017-04-28  14:19

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普上任天數滿百，時間雖然不長，但過程中也發生不少震驚全球的大事。對於這段期間的經歷，川普坦言，「我原本以為當總統沒那麼難」。

川普今日接受《路透》專訪，談論包括朝鮮半島危機、中國、台灣以及北美自由協定等多項議題，當中也提到他上任以來的心路歷程

川普談到，「我喜愛先前的生活，我在當時就有很多事情要做。」他強調，「但說真的，現在的工作比我過往的還要多。」坦言「我原本以為沒那麼難」。川普說，「我真的很懷念過去的日子，雖然我很喜歡工作，但現在的工作量確實有點多。」

此外，總統嚴密的維安也讓川普喘不過氣，「你知道的，我從以前就沒什麼隱私，因為我是個名人，但現在的我更不自由。」

川普形容，這就像是你被包覆在一個繭當中，「你被保護得密不透風，哪裡都不能去」、「我喜歡開車，但我現在沒辦法自己一個人坐在駕駛座上。」

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