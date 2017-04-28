美國女作家高中遭性侵 寫書回憶痛心過程

美國女作家諾爾（Jessica Knoll）的《最幸運的女孩》（Luckiest Girl Alive）裡，小說女主角所遭遇的強姦事件，是她本人真實的高中經歷。（美聯社）

2017-04-28 13:39

〔即時新聞／綜合報導〕美國女作家諾爾（Jessica Knoll），於2015年出版《最幸運的女孩》（Luckiest Girl Alive），她在2016年3月透露，小說女主角所遭遇的強姦事件，是她本人的真實高中經歷，15歲的諾爾參加派對時，卻遭到3名男孩性侵害，還被同學嘲笑為「蕩婦」。

據《紐約時報》報導，諾爾表示，她小說中最悲慘的橋段，是來自於她對於那次派對的零碎記憶。諾爾被男孩毆打並遭到強姦，等到她在浴室中醒來，看到一大攤血水，卻不知道那攤血是從哪裡來的；隔天早上諾爾醒來後，又發現自己在一個陌生的床上，身邊有個陌生的男孩。

諾爾遭到性侵害後，去醫院接受緊急事後避孕，並詢問醫生她是否遭到強姦，但醫生僅回應她「我沒有資格回答這個問題」。諾爾的同學們用異樣眼光看待她，這讓諾爾痛訴沒有人把她當成受害者，彷彿她是「罪有應得」。

直到20歲左右，諾爾的治療師才幫助她認知到發生了什麼事情。諾爾說，之前的自己太年輕，不想去理解或談論自己到底遭遇了什麼。大學畢業後，諾爾在各大雜誌社擔任過編輯，最後她決定用書寫來解決她高中的遭遇，將自己內在的經驗寫出來，面對自己的痛苦與創傷。