歌功頌德金正恩 北韓新神曲 《叫您老爸》曝光

歌功頌德金正恩，北韓最新傳唱度最高的歌曲《叫您老爸》（（아버지라 부릅니다）曝光。（法新社資料照）

2017-04-28 15:40

〔即時新聞／綜合報導〕北韓常常會製作歌曲來歌功頌德他們的領導人，而目前最新、傳唱度最高的歌曲，就是在前幾天北韓建軍85週年的建軍節上的主打歌《叫您老爸》（（아버지라 부릅니다）。

這首歌曲在今年2月發表，是由北韓第一女團「牡丹峰樂團」所演唱的《叫您老爸》，和過去的嚴肅態度有著極大的反差。過去北韓為領導人做的歌曲，多半會尊稱領導人為「父親」，但這次改走親民路線，直接稱呼「老爸」，讓北韓人民和金正恩感覺較有親密感。

《叫您老爸》的歌詞大意為：「在那麼溫暖的懷抱中，就像大海一樣又廣又深，血濃於水，就是那份愛，我知道我身處在這份幸福之中。情意牽絆、不分彼此，我叫您一聲老爸，我們只相信您的懷抱而活下去，啊！金正恩同志」。

而北韓過去為金正恩製作的歌曲，還包括了《金正恩將軍之歌》、《我們的金正恩同志》、《誓死保衛金正恩將軍》、《沒有他我們無法活》、《沒有你我們會死》等等。