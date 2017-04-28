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樹上驚見「武裝貓咪」！手持來福槍竟是...

貓咪趴在樹枝上，看起來就像是手持來福槍。（圖取自臉書）

2017-04-28  13:56

〔即時新聞／綜合報導〕美國奧勒岡州警方近日在臉書上PO出一張照片，照片中是一隻攀在樹上的貓咪，手上似乎握著一把來福槍。警方幽默地說，經確認後是一根毫無殺傷力的樹枝。

美國奧勒岡州紐波特地區警方近日在臉書上幽了一默，警方表示，今早報導的這隻武裝貓咪根本毫無根據。此貓經過警犬確認後，只是抱著一根毫無攻擊性的樹枝。

警方還說，對於這隻偽裝技術太差，還抱著一根會讓人誤會是來福槍樹枝的貓咪，我們給予口頭警告。

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