台有意採購F35戰機 川普：還沒被告知
〔駐美特派員曹郁芬／華府二十七日報導〕美國總統川普今天接受路透社專訪時以北京正全力協助處理北韓問題，不想給習近平製造困難為由，回絕了和台總統蔡英文再通話的建議。對於台灣有意採購F35戰機，川普則回答，「我還沒有被告知，需要想一想。我要和我們的人談一談，他們確實向我們買很多裝備。」
蔡英文去年12月曾在川普當選後和他通過電話，祝賀他當選。蔡英文27日在台北接受路透社專訪時表示，不排除再和川普通電話，也提出台灣有意採購F35戰機。
美國國務院東亞局發言人崔‧葛瑞絲今天稍早曾表示，川普政府決心全面執行台灣關係法中的條文，也就是美國提供台灣防衛所需的物資與服務，讓台灣維持足夠的自我防禦能力。
國務院表示，美國長久以來的對台軍售政策是由台灣關係法指導，依據的是台灣的防衛需求。歷經多任美國總統，美國始終深深地信守滿足台灣防禦需求的承諾。
國務院表示，台灣的防衛能力讓台灣有信心與中國大陸對話以改善兩岸關係，在這個脈絡下，美國的對台軍售支持著和平與穩定，不僅是兩岸，還包括整個東亞地區。
川普今天在白宮接受路透社訪問時被問到川蔡是否可能再通話時說：「瞧！我的問題是和習主席建立了非常好的私人關係。我真的覺得他在運用他的權力盡其所能地在一個大局勢中幫助我們。」路透社說，川普顯然是指中國在北韓核武問題上正全力阻止北韓的導彈或核武測試。
川普告訴路透社，「所以我不想現在給他製造困難」，他稱讚習近平是個很棒的領導人，他不想做任何事來妨礙習，「所以我當然想先跟他談話」。
川普在專訪中表示，美國跟北韓很可能會發生重要衝突，但他還是想要和平解決這個困擾多位美國總統的危機，「我們很想透過外交解決，但非常困難」。他稱讚習近平非常、非常地努力，「他絕對不想見到騷亂和死亡。他不想看到。他是一個好人，一個非常好的人，我對他有很好的認識」。
川普還說，習近平熱愛中國和中國人民，他知道習近平很想做些事情，但也可能做不成。川普說，在父親死後，金正恩27歲接手一個政權，並不容易。他不是在肯定或否定金正恩，只是說這並不是件易事。他不知道金正恩是否理性，但希望他是。
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