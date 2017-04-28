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薩德10億美元誰出？ 美韓互要對方買單

薩德由誰來買單，美韓兩國互推。（法新社）

2017-04-28  11:45

〔即時新聞／綜合報導〕為抵禦北韓導彈威脅，南韓與美國合作部署戰區高空防禦飛彈（THAAD，簡稱「薩德」）已經展開部署，美國總統川普今日，他希望薩德的費用，由南韓買單，大約要負擔10億美元（約新台幣300億元），南韓國防部則重申經費由美軍承擔。

川普在今日接受《路透》專訪，除了談及朝鮮半島局勢之外，還首度提到關於薩德部署一事，川普表示希望由南韓來負擔10億美元的薩德系統；川普同時表示，因對南韓的貿易逆差太大，他希望與南韓政府重新協商或終止「恐怖的」《韓美自由貿易協定》（FTA）。

不過據《韓聯社》報導，韓國國防部今（28日）立刻回應稱，依照《駐韓美軍地位協定》，薩德系統所需用地與基礎設施由韓政府提供，而使用經費則由美方承擔，這立場不會有變化；韓國財政部官員也表示，美國政府尚未就自由貿易協議提出任何要求。

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