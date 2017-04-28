快訊PR 新發現！關心身體健康好簡單
薩德10億美元誰出？ 美韓互要對方買單
2017-04-28 11:45
薩德由誰來買單，美韓兩國互推。（法新社）
〔即時新聞／綜合報導〕為抵禦北韓導彈威脅，南韓與美國合作部署戰區高空防禦飛彈（THAAD，簡稱「薩德」）已經展開部署，美國總統川普今日，他希望薩德的費用，由南韓買單，大約要負擔10億美元（約新台幣300億元），南韓國防部則重申經費由美軍承擔。
川普在今日接受《路透》專訪，除了談及朝鮮半島局勢之外，還首度提到關於薩德部署一事，川普表示希望由南韓來負擔10億美元的薩德系統；川普同時表示，因對南韓的貿易逆差太大，他希望與南韓政府重新協商或終止「恐怖的」《韓美自由貿易協定》（FTA）。
不過據《韓聯社》報導，韓國國防部今（28日）立刻回應稱，依照《駐韓美軍地位協定》，薩德系統所需用地與基礎設施由韓政府提供，而使用經費則由美方承擔，這立場不會有變化；韓國財政部官員也表示，美國政府尚未就自由貿易協議提出任何要求。
廣告
看更多！請加入自由時報粉絲團
國際‧本日最多瀏覽
- 北韓閱兵糗了？專家踢爆根本玩具槍
- 拖乘客下機風波落幕 聯航與越裔醫生和解
- 特訓！印度300中學生 練就雙手同時寫字
- 台灣之光！新銳作曲家林佳瑩奪英國音樂比賽首獎
- 有大事要發生？川普：與北韓恐爆大規模衝突
網友回應
熱門新聞
- 才女作家林奕含驚傳過世 網友難過不捨
- 丈夫發現林奕含上吊自殺 名醫父哀慟休診3天
- 助蒜農保收成 高職生研究獲佳作
- 瑞儀首季EPS1.55元 擬對抗OLED四大戰略
- 占星、芳療師募款 助照顧流浪狗
- 檳榔逢高價 廢園轉作農民觀望
- 試乘世大運貴賓車被電到 柯文哲笑稱：沒有命坐這個車
- 《內政部長不主祭》鄭成功祖廟：沒意見 但勿污名化
- 不滿教育部變更2考場 全教產：換回來！
- 「糾纏她的夢魘不是憂鬱症」 林奕含父母聲明讓人震驚
- 林奕含生前透露內心世界 片商哀悼「天才總是孤獨！」
- 蔡向習近平喊話：展現大國格局
- 木柵農會選舉傳賄選 前後任理事長各10萬元交保
- 金城武周六人氣尬孔劉！2大男神共同女人是她
- 油條摻工業用明礬 早餐店老闆起訴
- 宜縣休閒農業區 年創近30億經濟效益
- 下週好天氣！週末早晚偏涼、天氣晴朗
- 官司結怨 退學女大生 刺殺退休教授
- 殷仔吞首敗／變化球賣相差 打者不買帳
- 台東一男子疑酒後落海 遺體今上午尋獲
- 讓毛小孩永遠陪伴 台東縣未來可帶回焚化骨灰紀念
- 林智堅赴日取經後 分享未來新竹城市樣貌
- MLB》道奇延長賽攻4分 技壓巨人
- NBA》公牛輸塞隊陷淘汰邊緣 球員沒熱水可淋浴？
- 公務機關資安事件 須通報政院
- 前瞻基建》林全：絕不債留子孫
- 《漂亮完妝+ 底妝彩妝49折起》
- 李明哲遭拘留達40天 民團發起拒買中國貨活動
- 賭博電玩業者囂張復業 檢警回馬槍強勢查封
- 國銀在中國分行 獲利減34.4%
- 裸男上演「女舍驚魂記」 猥褻與性侵未遂判刑5年
- 遭評拚不過鄧惠文 兩性專家一句話淚崩
- 變裝2次、換車4次躲警 花輪哥撥髮一秒露餡
- 石中玉燒炭獲救 淚求別醒來-走過7年憂鬱症 笑自己太傻
- 全中運》跳遠林佳興 浪子回頭換首金
- 李珍妮宣稱將代表時力參選 黃國昌嚇呆了...
- 《奢華VVIP+ 青春回齡56折起》
- 夜太美......然後他就掉下去了
- NBA》25分優勢差點被翻盤 暴龍驚險吞公鹿晉級
- 馬幼興被栽贓性侵 舊愛怒轟唐少萱太可惡
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：薩德10億美元誰出？ 美韓互要對方買單
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分