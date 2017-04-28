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北韓若再進行核試 美國務卿：中國將採取制裁行動
2017-04-28 13:59
〔即時新聞／綜合報導〕北韓與美國近來局勢緊張，雙方隔空叫囂極有可能動用武力。美國國務卿提勒森（Rex Tillerson）昨天受訪時表示，中國已向美方保證，已威脅北韓不得再進行新核子試爆，倘若再進行核子試爆將「自行制裁北韓」。這可能是北京迄今對北韓最嚴厲的警告。
綜合外媒報導，提勒森週四接受《福斯新聞》訪問時表示，「事實上，中國告訴我們，他們已經知會北韓政權，倘若再進一步進行核子測試，中國將自行採取制裁行動」。但提勒森並未說明中國將採取何種制裁，中國方面也沒有立即回應證實。
提勒森週五將在紐約主持聯合國安全理事會特別會議。他表示，屆時將向安理會成員國強調徹底落實現有制裁的必要性，以及接下來可能的行動，「我們也將測試中國真正幫助我們解決北韓威脅的意願」。
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