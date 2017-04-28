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台灣要買F-35？ 川普：我考慮一下
2017-04-28 11:06
據《路透》報導，美國總統川普表示，是否要軍售F-35戰機給台灣，他必須要考慮一下。（歐新社）
〔即時新聞／綜合報導〕總統蔡英文接受《路透》專訪時，透露台灣有可能會向美國採購F-35匿蹤戰機，美國總統川普對此回應，他必須要考慮一下。
據《路透》報導，對於是否軍售F-35給台灣，川普表示他之前沒有被知會此事，他必須和幕僚討論一下，畢竟台灣向來都和美國買軍備。
在蔡英文提出也許會購買F-35戰機之前，美國官員曾在上個月透露新的台美軍售狀況，川普政府預計賣出火箭系統和反艦導彈，以防堵中國侵略台灣，當時這項軍售規劃內並沒有包括F-35。
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