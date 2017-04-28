遺體太肥了... 讓火葬場陷入火海

2017-04-28 10:53

〔即時新聞／綜合報導〕美國俄亥俄州辛辛那提市一處火葬場，於當地時間星期三（26日）晚間9時許發生火災。負責人卡特森（Don Catchen）透露，當時正在火化一具過度肥胖的遺體，結果就整個燒起來了。

據《BBC》報導，當地消防隊長華盛頓（Michael Washington）指出，遺體裡的脂肪在高溫燃燒下，就引發了火災，此外他認為有過多易燃物堆疊在附近，也是火勢延燒的原因之一。

火葬場負責人卡特森表示，一個火化爐在這次火災中被燒毀，但沒有其他遺體到損害。事實上在過去也曾發生類似事故，2014年在維吉尼亞州，就有一具226公斤的遺體在火化時引發火勢。