快訊PR 新發現！關心身體健康好簡單
遺體太肥了... 讓火葬場陷入火海
2017-04-28 10:53
〔即時新聞／綜合報導〕美國俄亥俄州辛辛那提市一處火葬場，於當地時間星期三（26日）晚間9時許發生火災。負責人卡特森（Don Catchen）透露，當時正在火化一具過度肥胖的遺體，結果就整個燒起來了。
據《BBC》報導，當地消防隊長華盛頓（Michael Washington）指出，遺體裡的脂肪在高溫燃燒下，就引發了火災，此外他認為有過多易燃物堆疊在附近，也是火勢延燒的原因之一。
火葬場負責人卡特森表示，一個火化爐在這次火災中被燒毀，但沒有其他遺體到損害。事實上在過去也曾發生類似事故，2014年在維吉尼亞州，就有一具226公斤的遺體在火化時引發火勢。
看更多！請加入自由時報粉絲團
國際‧本日最多瀏覽
- 北韓閱兵糗了？專家踢爆根本玩具槍
- 拖乘客下機風波落幕 聯航與越裔醫生和解
- 《中英對照讀新聞》Opposition rolls eyes over Abe’s ’kowtowing’ to Trump in U.S. 日本反對黨不屑安倍在美國對川普卑躬屈膝
- 美多管齊下 施壓北韓放棄核武
- 台有意採購F35戰機 川普：還沒被告知
網友回應
熱門新聞
- 才女作家林奕含驚傳過世 網友難過不捨
- 丈夫發現林奕含上吊自殺 名醫父哀慟休診3天
- 浪琴騎士系列 尊寵媽咪
- 川普大降企業稅 邊境稅未列入
- 中華職棒》潘威倫下週上一軍 嘟福將會「獅」
- 《TAIPEI TIMES 焦點》Taiwanese Trekker found following 47-day ordeal
- 全中運六都墊底 教育局長：不為成績挖角
- 助蒜農保收成 高職生研究獲佳作
- 新南向論壇今登場 柯：馬來西亞是通往回教世界的門戶
- 「糾纏她的夢魘不是憂鬱症」 林奕含父母聲明讓人震驚
- 才女作家林奕含留遺書 家中上吊自殺
- 戴奧辛污染源 檢追查雞飼料
- 新興毒品流竄 花蓮百家旅宿業反毒
- 美股走弱拖累 歐股收黑
- 〈國際現場〉安全氣囊廠高田 考慮聲請破產
- 醫殯7月分流 醫院禁附設靈堂
- 黃亦志對症下藥 肌力EQ進化
- 大無限8月登台 想到野柳重溫舊夢
- 矯正機關主管涉性騷 急辦一次領退休
- 前瞻基建》林全：絕不債留子孫
- 《TAIPEI TIMES 焦點》Trump call can be repeated: Tsai
- 中企做假帳 星勒令多家下市
- 《TAIPEI TIMES 焦點》Convenor calls for new infrastructure meeting
- 《全鄉唯一銀行》台銀新園分行 6月底吹熄燈號
- 闊別3年 亞洲境內房產投資總額首度超越跨洲投資
- 溫差大「凍未條」 日月行館千萬琉璃GG了！
- 〈健康充電站〉骨科衛教講座
- 《觀察筆記》就要投資台灣
- （影音）19歲美少女來台旅行憶初戀 創作《士林夜市》網友戀愛惹
- 宜縣29％幼童 使用3C逾1小時
- 偷拐搶騙都來 17舒淇被起訴
- 弘道國中家長會：有人答應當天不會有活動
- 前瞻基建》徐國勇：哪個立委不要建設 大膽講出來
- 盼了17年 員山童玩公園下月動工
- 【朵朵小語】焦慮
- 陪成長扛家計 暖媽抱嬰賣零食
- 《品味加氛+ 時尚香氛66折起》
- 露營地缺管理 桃市觀旅局：正訂管理計畫
- 佔主席台要求林全報告 廖國棟嗆：不僅文攻還要武鬥
- 蝦米！洪秀柱幕僚薪水 傳出比黨秘書長還要多
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：遺體太肥了... 讓火葬場陷入火海
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分