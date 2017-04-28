中國人魔殘殺11女 冷靜到警方都怒了

2017-04-28 10:49

〔即時新聞／綜合報導〕中國1988年至2002年間，發生連環殺人案，被殺的女性共11人，有人還遭性侵，屍體上刀傷累累，甚至缺少器官。中國警方去年底偵破，兇手高承勇被逮捕。近日，甘肅省白銀市人民檢察院依故意殺人罪、強姦罪、搶劫罪、侮辱屍體罪對高承勇提起公訴。

中媒報導，警方表示高承勇接受訊問時，面無表情，語氣沒有起伏，且能鉅細靡遺地回憶起犯案細節，他至今未對被害人家屬表示歉意，冷酷態度讓警察震驚、憤怒。警方表示：「你想像不到他那種冷靜，人過分冷靜，其實已經是一種機械性麻木，純粹是殺人取樂。」

報導指出，警方對高承勇兩次問答印象深刻，第一次是警方問他殺8歲小孩時，他的兒子多大，高不動聲色地說10歲。第二次是警方問1998年那起案子，割器官花多長時間，高平靜地說5分鐘。警方猜測他有寫日記的習慣，但並未搜到。

《維基百科》資料顯示，高承勇犯案地點為中國甘肅省白銀市、內蒙古自治區包頭市，他殺了11名女性，且破壞屍體割除器官，且有部分受害者遭到性侵，手段相當兇殘，最年輕受害者僅8歲。