阿公戰神上身！ 4屁孩搶錢被打到落荒而逃

法國巴黎阿公領錢被搶，戰神上身一拳打向對方頭部。（圖擷自YouTube）

2017-04-28 10:15

〔即時新聞／綜合報導〕法國巴黎一名阿公在提款機領錢時，被4名青少年團團包圍，除了試圖記錄他的密碼，還有一個人伸手想把阿公的鈔票拿走，但阿公雖老，卻也不是好惹的，直接一拳K向少年頭部，戰神般的霸氣外露，讓4名屁孩嚇得逃跑。

據《每日郵報》報導，事情發生在星期一（24日）上午，當時阿公在巴黎聖母院和羅浮宮附近的一處ATM領錢，卻遭到4個青少年試圖搶錢、偷看密碼，幸好這些人膽子都不大，阿公「神來一拳」把大家都嚇跑了。

當地警方透露，4名青少年可能屬於由羅馬尼亞人和保加利亞人組成的幫派，這種在提款機守株待兔的搶劫方式，每天會發生20次左右。由於這些少年的年齡都在10幾歲左右，能夠逃避刑事罰則，因此也讓警方相當頭痛。

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