| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
PR 新發現！關心身體健康好簡單
 首頁 > 國際

台灣之光！新銳作曲家林佳瑩奪英國音樂比賽首獎

2017-04-28  10:09

〔即時新聞／綜合報導〕台灣之光！新銳作曲家林佳瑩的創作參加英國「愛之歌」國際作曲比賽（Love Song Composing Competition），擊敗各路好手，勇奪25歲以上級別首獎，我國駐英國代表林永樂也向林佳瑩表達祝賀之意。

根據《中央社》報導，我國作曲家林佳瑩參加英國「愛之歌」國際鋼琴作曲比賽，她的創作「Chanson Perpetuelle」（永恆之歌），在該組374件參賽作品中脫穎而出，獲得首獎；該比賽分為25歲以上及25歲以下2組，曲長限定3分鐘，全球各國好手共526件作品參賽，但女性作曲家作品較少，林佳瑩也是該屆賽事中為一得獎的女性。

「愛之歌」主辦人霍華德（William Howard）26日晚間在倫敦舉辦演奏會，林佳瑩的得獎作品排在首演，我國駐英國代表林永樂到場聆聽，並向林佳瑩表達祝賀之意。

1990年出生的林佳瑩，於羅馬音樂院攻讀作曲最高文憑，她從2015年開始就在國際樂壇嶄露頭角，曾獲義大利法魯利國際作曲比賽首獎，以及芬蘭西貝流士國際作曲大賽第三名等殊榮。

廣告
  • 1990年出生的林佳瑩，從2015年開始就在國際樂壇嶄露頭角，獲得多項國際音樂大獎。（圖擷自國際傳統藝術中心）

    1990年出生的林佳瑩，從2015年開始就在國際樂壇嶄露頭角，獲得多項國際音樂大獎。（圖擷自國際傳統藝術中心）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 作曲家 台灣之光 英國
相關新聞
Top
國際‧本日最多瀏覽
» 更多國際新聞
國際‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧泰式烤鮭魚
輕鬆煮✧奶油鮮蝦燒
電鍋菜✧苦瓜絞肉封
快速燉蘿蔔更入味！
轉寄

標題：台灣之光！新銳作曲家林佳瑩奪英國音樂比賽首獎


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年4月28日‧星期五‧丁酉年四月初三日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.