台灣之光！新銳作曲家林佳瑩奪英國音樂比賽首獎

2017-04-28 10:09

〔即時新聞／綜合報導〕台灣之光！新銳作曲家林佳瑩的創作參加英國「愛之歌」國際作曲比賽（Love Song Composing Competition），擊敗各路好手，勇奪25歲以上級別首獎，我國駐英國代表林永樂也向林佳瑩表達祝賀之意。

根據《中央社》報導，我國作曲家林佳瑩參加英國「愛之歌」國際鋼琴作曲比賽，她的創作「Chanson Perpetuelle」（永恆之歌），在該組374件參賽作品中脫穎而出，獲得首獎；該比賽分為25歲以上及25歲以下2組，曲長限定3分鐘，全球各國好手共526件作品參賽，但女性作曲家作品較少，林佳瑩也是該屆賽事中為一得獎的女性。

「愛之歌」主辦人霍華德（William Howard）26日晚間在倫敦舉辦演奏會，林佳瑩的得獎作品排在首演，我國駐英國代表林永樂到場聆聽，並向林佳瑩表達祝賀之意。

1990年出生的林佳瑩，於羅馬音樂院攻讀作曲最高文憑，她從2015年開始就在國際樂壇嶄露頭角，曾獲義大利法魯利國際作曲比賽首獎，以及芬蘭西貝流士國際作曲大賽第三名等殊榮。