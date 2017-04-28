北韓新宣傳片挑釁 華府化成一片火海

北韓釋出最新政治宣傳片，北韓飛彈發射架緩緩升起，劍指美軍與華府。（圖擷自DailyMail）

2017-04-28 09:40

〔即時新聞／綜合報導〕東北亞局勢緊張，對於美國的壓力，北韓態度強硬，不但揚言永不停止核試，還播出一部最新宣傳片，模擬北韓攻擊美國的情況，宣傳片中北韓飛彈瞄準美國軍隊與白宮，將其化為灰燼，挑釁意味十足。

根據《每日郵報》（DailyMail）報導，北韓釋出最新政治宣傳片，伴隨慷慨激昂的語氣以及雄壯的音樂，北韓飛彈發射架緩緩升起，瞄準了美國航空母艦、美軍兩棲登陸部隊甚至還有美國首都華府，接著出現千門火砲齊發與導彈發射場景，將美國航母擊沉，還用動畫模擬導彈飛越太平洋直襲華府，最後在美國國會大廈化成一片火海中結束。

一位北韓官員石哲元（Sok Chol Won）在25日接受CNN專訪，強調北韓核子試驗是不會受到外界所影響，他揚言：「若美國持續表現出『惡意的侵略行動』，我們將永不停止核子和飛彈測試。」

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