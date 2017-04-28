蔡川再熱線？ 川普：我不想為習近平添麻煩

美國總統川普表示，他現在與中國國家主席習近平關係良好，不想為他製造問題。（路透）

2017-04-28 09:48

〔即時新聞／綜合報導〕總統蔡英文昨日接受《路透》專訪時表示，未來不排除再與美國總統川普通話。但川普直言，他現在與中國國家主席習近平關係良好，「不想讓情況變得更複雜」，外媒解讀川普是回絕了蔡英文的說法。

川普在今日接受《路透》專訪，除了提及朝鮮半島局勢之外，還回應了昨日蔡英文「不排除再與川普通話」的說法。

川普表示，「現在的情況，就是我和習近平建立了良好的私人關係」，他強調，「我真心認為，習近平用盡一切努力來協助我們面對目前的局勢，因此，我不想在這個時候為習近平添麻煩。」川普還說，「所以，我絕對是想先和習近平溝通。」